مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى والسلطات الإسرائيلية تجرف أراضي زراعية

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة أنباء "وفا" عن مصادر محلية، إن 61 مستوطنا اقتحموا باحات "الأقصى" عبر مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، قدموا خلالها شروحات عن "الهيكل".

جاء ذلك بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الموقع أمام المواطنين".

في سياق متصل، قالت الوكالة: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت أراضي زراعية في منطقة القبو الواقعة ما بين قريتي حوسان وواد فوكين غرب بيت لحم، وردمت بئرا للمياه" .

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن "قوات الاحتلال جرفت أراضي تقدر بأربعة دونمات، وردمت بئرا للمياه، في منطقتي قرنة أبو علي وخربة الغزاوي تعود لعائلة عبيد الله".

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، مساء أمس الثلاثاء، إلى المشاركة في "مسيرات غاضبة الجمعة المقبلة، بمدن الضفة الغربية المحتلة، وذلك احتجاجا على استئناف الاحتلال ومستوطنيه لاقتحامات المسجد الأقصى"، وفقا لتعبير الحركة.

وقالت الحركة، في بيان لها، إننا "ندعو لجعل الجمعة القادم يوم غضب في مدن الضفة الغربية، والخروج بمسيرات حاشدة في جميع نقاط التماس، وقطع الطرق الالتفافية، والتصعيد ضد المستوطنين الذي يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال".

وأضاف البيان، أن "اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة الاحتلال"، موضحا أن "هذا الاعتداء سيقابل بمزيد من المقاومة والتصدي".

وأكدت "حماس"، أن الشعب الفلسطيني جاهز لخوض "مشروع التحرير الوطني، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وتفعيل المقاومة الشاملة ضد الاحتلال والمستوطنين، وهو الخيار القادر على لجم العدوان وردع المستوطنين".