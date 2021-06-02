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    وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد

    وزارة الصحة المصرية تصدر بيانا هاما بشأن أعراض "الفطر الأسود"

    © REUTERS / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
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    أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا هاما بشأن أعراض الإصابة بـ"الفطر الأسود"، موضحة أن الإصابة تتمثل في حمى وسعال وألم في الصدر ويصاحبها ضيق التنفس.

    وأوضحت الوزارة، أنه من أعراض الإصابة تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام في البطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات تلف الأعصاب وفقدان الوعي.

    وأكدت الوزارة، في تقريرها الذي أصدره الطب الوقائي، أن "مرض الفطر الأسود غير معد، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولا ينتقل أيضا بين الإنسان والحيوان، حيث إنه مرض فطري يصيب الإنسان لتدهور جهازه المناعي".

    وتابع التقرير، أن "مرض الفطر الأسود فطري، ويصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية".

    وكانت مصر، سجلت أمس الثلاثاء، حالة وفاة بمرض الفطر الأسود، لسيدة في العقد السادس من عمرها، كانت تعاني بالأساس من السرطان الذي أضعف مناعتها وفقا لمسؤولي مستشفى جامعة المنصورة.

    وقالت الجامعة، إن المريضة أدخلت قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى التابع لها في العشرين من مايو/ أيار الماضي، حيث كان تعاني من التهاب فطري حاد اجتياحي للجيوب الأنفية، كما فقدت المريضة القدرة على الإبصار، وعانت من شلل تام بعضلات العين نتيجة إصابة الأعصاب المخية المغذية لها، وتآكل عظام سقف الفم، وظهرت أنسجة سوداء على الحاجز الأنفي وتجويف الأنف.

    وأطلق حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، تحذيرا من أنواع معينة من الأدوية، التي تزيد فرص الإصابة بعدوى الفطر الأسود. وأوضح حسني في مؤتمر لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي في مصر، أن عددا من الأدوية المستخدمة في علاج كورونا، لا تسبب عدوى الفطر الأسود، مستدركا أن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن يؤدي للإصابة بالفطر الأسود.

    وحذر من أن الإفراط في استخدام الأدوية، أو استخدامها بغير المقدار المحدد لها، يؤدي للإصابة بالفطر الأسود. وأضاف بقوله "مرض الفطر الأسود يصيب بعض مرضى كورونا، وخاصة الحالات الشديدة منها، ولكنه في الأساس ليس مرتبطا بكورونا، حيث أن فيروس كورونا تم اكتشافه أواخر 2019، بينما الفطر الأسود موجود منذ زمن".

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