وفد هندسي مصري يزور قطاع غزة لدراسة طرق إزالة الركام قصف الإسرائيلي

أفاد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، ناجي سرحان، أن الوفد الهندسي المصري قد غادر القطاع عن طريق معبر رفح الحدودي بعد زيارة عمل استغرقت عدة ساعات.

غزة - سبوتنيك. وقال سرحان إن "الوفد الهندسي المصري، المكون من ستة مهندسين، غادر مساء اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، بعد انتهاء جولته على عدد من الأماكن المدمرة على طول قطاع غزة".

وأضاف، "الوفد اطلع عن كثب على حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والحاجة الماسة لإيجاد آليات متطورة لإزالة الركام، وكذلك إزالة البيوت التي لم تدمر بالكامل وأصبحت آيلة للسقوط".

وأكد سرحان، أن جمهورية مصر العربية سترسل بهذا الصدد، غدا 03 يونيو/حزيران، 35 آلية مخصصة للمساعدة في إزالة الركام من الأماكن التي تم قصفها، كما سيتم إرسال معدات أخرى في وقت لاحق.

وأشار، أن المعدات الموجودة في قطاع غزة، هي معدات قديمة ومهترئة، لم يتم تحديثها بفعل الحصار الإسرائيلي، ولا تفي بالغرض، حيث يتم في بعض الأحيان اللجوء يدويا لانزال بيوت آيلة للسقوط.

وكان الوفد المصري المكون من ستة مهندسين متخصصين، قد وصل القطاع بعد ظهر اليوم الأربعاء، وفور قدومه قام بجولة واسعة على عدد من الأماكن المدمرة في قطاع غزة.

وخلال التصعيد الأخير في قطاع غزة، قصفت الطائرات الإسرائيلية، على مدار أحد عشر يوما، عشرات البيوت والعمارات السكنية والمنشآت والمباني الحكومية والعامة، وأحدثت دمارا هائلا يحتاج لجهود كبيرة لإزالته.

وأفاد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن عدد البيوت والعمارات السكنية وكذلك المنشآت الحكومية والعامة، التي تم هدمها يزيد عن 100 منشأة وعمارة تم إسقاطها بالكامل، في حين يوجد البعض الأخر التي تهدم جزئيا أو أصبح مائلا وآيل للسقوط، بحاجة للإزالة.

كما تضررت بشكل كلي أو شبه كلي ما يقارب 2500 وحدة سكنية، في حين تضررت 20 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي. كما تحتاج بعض البيوت والعمارة إلى تدخل فوري وإعادة تدعيم من أجل الإبقاء عليها.

وقال سرحان إن "وزارة الإسكان تقدر حجم الركام المتراكم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي على مدار الأحد عشر بةما بما يقارب 250 إلى 300 ألف طنا من الركام".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتقديم نصف مليار دولار من المعدات ومواد البناء، للمساعدة في إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى توجيه شركات مصرية متخصصة للقيام بعملية الإعمار.