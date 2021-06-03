الجيش السوداني يغلق طرقا رئيسية في الخرطوم تحسبا لأعمال عنف

أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، إغلاق جميع الطرق المؤدية لمبنى القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، مطالباً المواطنين باستخدام طرق بديلة والابتعاد عن مباني القيادة العامة.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان رسمي للإعلام العسكري: "تطلب القوات المسلحة من جميع المواطنين الكرام الابتعاد عن حرم القيادة العامة للقوات المسلحة".

كما تعلن "عن إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها (مبنى القيادة العامة) اعتبارا من صباح الخميس الموافق الثالث من يونيو/ حزيران 2021، والطلب من المواطنين استخدام الطرق البديلة".

ويذكر أن عدة جهات سياسية وتنظيمات مدنية منها الحزب" الشيوعي" السوداني و"تجمع المهنيين" السودانيين، دعت لمواكب ومسيرات في العاصمة الخرطوم وبقية مدن السودان، اليوم الخميس، بهدف تحقيق العدالة والقصاص للذين لقوا مصرعهم في أحداث فض الاعتصام في الثالث من حزيران /يونيو 2019.