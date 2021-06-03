أمريكا تدرج اليمن ضمن خطتها لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح كورونا

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، واعد باذيب، اليوم الخميس، إدراج الولايات المتحدة، اليمن ضمن خطة التخصيص الأولى لتوزيع 25 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" على مستوى العالم.

القاهرة - سبوتنيك. وقال باذيب، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إنه "تم إبلاغ وزارة التخطيط بإدراج اليمن ضمن الخطة الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا".

وأكد "العمل على توفير العدد المطلوب من اللقاحات وحشد الدعم اللازم لمكافحة الجائحة، بما في ذلك توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بذلك".

وأشار إلى "أن وزارة التخطيط تجري حالياً محادثات لحشد تمويل إضافي من البنك الدولي والمقدر بـ 19 مليون دولار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تفاصيل خطة واشنطن الرامية لتوزيع نحو 80 مليون جرعة من لقاح فايروس كورونا على دول العالم.

وقال بايدن، في بيان إن الخطة ستشمل أولا منح 25 مليوناً من تلك اللقاحات إلى الدول الأكثر حاجة وضعفاً لمواجهة تفشي الوباء، ستوزع نحو 75 في المئة من هذه الجرعات، (نحو 19 مليوناً)، عبر مبادرة "كوفاكس" المدعومة من الأمم المتحدة والرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وستوزع هذه الجرعات بحوالي 6 ملايين جرعة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و7 ملايين لجنوب وجنوب شرق آسيا، وحوالي 5 ملايين لأفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحسب البيت الأبيض، سيتم تقاسم الجرعات المتبقية، التي تزيد عن 6 ملايين، مباشرة مع البلدان التي تعاني من طفرات حادة، وتلك التي تمر بأزمة، وغيرها من الدول المجاورة والحليفة لواشنطن.