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    طبيب يفحص مريضا تعافى من فيروس كورونا المستجد وأصيب الآن بالفطر الأسود في جناح بمستشفى حكومي في حيدر أباد، الهند، 21 مايو/ أيار 2021.

    نيودلهي تستعد للتعامل مع ذروة تسجيل 37 ألف إصابة كورونا يوميا

    © AFP 2021 / NOAH SEELAM
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    قال رئيس وزراء حكومة العاصمة الهندية نيودلهي اليوم السبت، إن المدينة تستعد للتعامل مع ذروة في إصابات فيروس كورونا في المستقبل تصل إلى 37 ألف حالة يوميا كما أعلن عن تخفيف جزئي لإجراءات العزل العام.

    وأضاف أرفيند كيجريوال، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن نيودلهي تستعد أيضا لزيادة القدرة على تخزين الأكسجين إلى 420 طنا وستنشئ مختبرات لتحديد تسلسل الحمض النووي الوراثي (الجينوم) من أجل دراسة سلالات فيروس كورونا، بحسب ما نقلت "رويترز".

    خلصت دراسة أجراها أطباء في الهند، إلى أن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد للمطعمين بشكل كامل أو جزئي، تسبب فيها النوع B.1.617 من العدوى، والذي يتضمن ثلاث سلالات.

    ورصد الأطباء في الهند 63 حالة من "العدوى المخترقة" وهي تسمية تطلق على حالات الإصابة بنفس المرض الذي كان يفترض للقاح أن يحصن ضده.

    وأكدت الدراسة أنه تم العثور على سلالة من نوع B.1.617 لدى معظم الحالات. 

    تم تحديد السلالة B.1.617 لأول مرة في ولاية ماهاراشترا الهندية، وتعرف أيضا باسم سلالة الطفرة المزدوجة، وقد تم رصدها مؤخرا في العديد من البلدان.

    ووفقا للأطباء الهنود، فإن هذه السلالة قد تكون أحد أسباب ظهور الموجة الثانية من الوباء في البلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الهند, فيروس كورونا
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