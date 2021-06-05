وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدراج "أنصار الله" ضمن قوائم الإرهاب

دعا وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كمنظمة إرهابية.

القاهرة، 5 يونيو - سبوتنيك. وأوضح الإرياني أن دعوته تلك تأتي على خلفية قصف اتهم الجماعة بتنفيذه في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، أوقع 17 قتيلا و5 جرحى.

وقال الإرياني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الحوثيون باستهدافهم محطة وقود في حي الروضة بمدينة مأرب بصاروخ باليستي، تلاه بدقائق استهداف سيارتي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا بطائرة مفخخة، ما أسفر عن مقتل 17 مدنياً بينهم طفلة تفحمت جثتها وإصابة 5".

وأضاف الإرياني "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بمغادرة مربع الصمت، وإدانة هذه الجريمة النكراء التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على إعادة إدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتهم باعتبارهم مجرمي حرب".

واعتبر وزير الإعلام اليمني "الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل استهداف الحوثيين المتواصل والمتعمد للأحياء السكنية والأعيان المدنية في مدينة مأرب بهدف الإيقاع بأكبر عدد من المدنيين، بعد فشل تصعيدهم العسكري، ومحاولاتهم النيل من صمود المدينة، والاستنزاف اليومي لعناصرهم وعتادهم في مختلف جبهات المحافظة"، على حد قوله.