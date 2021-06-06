عالم فيروسات يكشف حقيقة تهديد موجة ثالثة من كورونا الأردن

ونفى أستاذ علم الفيروسات عزمي محافظة وجود مؤشرات تدل على قدوم موجة ثالثة جديدة من وباء كورونا.

ووصف أستاذ علم الفيروسات الوضع الوبائي في الأردن بأنه "ممتاز"، بحسب موقع "عمون".

وتوقع محافظة في مداخلة عبر إذاعة "حياة"، أنه في حال وقعت موجة جديدة من كورونا فإنها لن تكون كبيرة مثلما كان الحال في الموجتين السابقتين.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين لديهم قابلية للإصابة بفيروس كورونا تراجع، نتيجة إصابتهم بالوباء وحصولهم على اللقاح، الأمر الذي ساعد في رفع مستوى المناعة المجتمعية.

وأكد محافظة أن الوضع الوبائي في البلاد ظل مستقراً خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تراجع التزام المواطنين بقيود كورونا، خاصة في ظل المسيرات الكبيرة التي خرجت لمناصرة القضية الفلسطينية.