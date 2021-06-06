تسجيل
16:39 GMT07 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

    توجيهات من السيسي بشأن العاملين في سكك الحديد وميناء جديد

    © AP Photo / Julie Jacobson
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202106061049175755-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/

    أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيها بشأن العاملين في سكك حديد مصر، وتشييد ميناء جديد.

    ووجه السيسي بالتركيز على "الارتقاء بالعنصر البشري في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتأهيل وتدريب العاملين الحاليين، وكذلك انتقاء أفضل الكوادر من مهندسين وفنيين من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد وتدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال بالخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية.

    وجاءت توجيهات الرئيس المصري خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل، الفريق كامل الوزير.

    كما وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "بإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية، بغرض الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من رواد قطارات الصعيد".

    وبدأت مصر الشهر الماضي في إجراء مفاوضات مع ثلاث شركات، ألمانية وفرنسية وروسية، متخصصة في إدارة السكك الحديدية في مصر.

    البرلمان المصري
    © AP Photo / AP Photo)
    نائب مصري يستشهد بعبارة "غريبة" لوصف بعض العاملين في السكك الحديدية
    ونقلت جريدة "المال" المصرية، عن مصادر لم تسمها، أن "وزارة النقل المصرية بدأت إجراء مباحثات مع ثلاث شركات عالمية متخصصة في إدارة السكك الحديدية لتقديم عرض جيد لأسلوب إدارة مرفق السكة الحديد المصرية، خلال الفترة المقبلة".

    وأبرمت مصر صفقة مع تحالف روسي مجري لشراء عربات سكة حديد، هي الأكبر في تاريخ السكة الحديد المصرية وتشمل 1300 عربة، بتكلفة تتجاوز المليار يورو، وتسلمت مصر حتى الآن 353 عربة، ومن المقرر أن يستمر تسليم باقي العربات حتى 2022.

    وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كذلك في اجتماعه اليوم الأحد مع رئيس الوزراء المصري ووزير النقل، توجيها بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، "لكي ينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفقا لأعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، وبما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب"، بحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية.

    انظر أيضا:

    السيسي يوجه بسرعة إدخال معدات لغزة للمشاركة في إعادة الإعمار
    السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الصناعة والطاقة النظيفة
    مصر... منح السيسي أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول
    أبرزها يوم القضاء... قرارات تاريخية من اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيسي
    مستشار السيسي: تطعيم 40% من الشعب بنهاية 2021 هدف قومي
    الكلمات الدلالية:
    سكك حديدية, الرئيس عبد الفتاح السيسي, عبدالفتاح السيسي, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    لعاب بحر مرمرة في اسطنبول
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك