إعلام: انقطاع الكهرباء عن عدة محافظات مصرية

قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، إن عطلا حدث ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات.

وبحسب موقع "المصري اليوم"، العطل حدث نتيجة خطأ في مناورة توصيل تيار الكهربائي من مصدر آخر، وفقا لمصدر بوزارة الكهرباء.

المصدر أكد في الوقت ذاته، أن التيار الكهربائي عاد بعد 10 دقائق، مشيرا إلى أن تطوير البنية التحتية بالإحلال والتجديد حال دون الوقوع في ظلام دامس، مثلما حدث منذ سنوات.

وأشار "المصري اليوم"، إلى العطل وقع في "الشبكة الرئيسية بمحطة محولات نجع حمادي، والتي تغذي محافظات الصعيد، ومنها "قنا، البحر الأحمر، الأقصر، سوهاج، وأسوان"، وهو ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد على 30 دقيقة.