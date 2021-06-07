السجن 15 عاما لجنرال جزائري أدين بتهمة الإثراء غير المشروع

أصدر القضاء العسكري في الجزائر حكما بالسجن 15 عاما بحق اللواء سعيد باي القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، بعد دانته بتهمة الإثراء غير المشروع.

وبحسب صحيفة "النهار"، فقد أيد مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة إدانة باي بالتهم الموجهة إليه، والحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا، مع مصادرة جميع الممتلكات.

وأيد المجلس العقوبة الصادرة في القضية الثانية المتابع بها باي، والخاصة بتهم الإثراء غير المشروع.

وفي المقابل، قضى المجلس بتبرئة القائد الأسبق للناحية العسكرية الثانية، من التهمة الموجهة له في القضية الأولى.

وتتعلق هذه القضية بتسليم قطعة سلاح بطريقة غير قانونية لقائد غير عسكري وهو رجل الأعمال الموقوف علي حداد، وذلك بعد صدور حكم بسجنه 4 سنوات من قبل المحكمة الإبتدائية .

وكان باي، أصر على براءته من كافة التهم المنسوبة له، حيث أنكرها جملة وتفصيلا، سواء على مستوى المحكمة العسكرية أو المجلس العسكري.

بدورها سعت هيئة الدفاع إلى إثبات براءة الجنرال السابق، بتقديم كافة أدلة النفي خلال مرافعتها.