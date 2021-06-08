البنزين بـ 290 جنيها… قرار جديد بشأن أسعار الوقود في السودان

اتخذت الحكومة السودانية قرارات جديدة بشأن أسعار الوقود، التي تشمل البنزين والديزل، مشيرة إلى أن الأسعار الجديدة تتماشي مع تكلفة الاستيراد.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى قول وزارة المالية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة السودانية اتخذت قرارا بإلغاء كل أسعار الوقود وتحديد أسعار جديدة.

ولفت البيان إلى أن قرار الحكومة يأتي في إطار سياسة الدولة السودانية الهادفة إلى تنفيذ إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية تسعير الوقود تتوافق مع تكلفة الاستيراد.

وأصبح سعر الوقود بعد تغيير الأسعار، أي بالتكلفة الحالية هو 290 جنيها سودانيا للتر البنزين، وهو ما يعني أن سعره سجل ارتفاعا كبيرا عن السعر السابق الذي كان 150 جنيها.

وبالنسبة لسعر لتر الديزل فإنه تم تحديده بـ 285 جنيها سودانيا مقارنة بـ 125 جنيها، قبل تغيير السعر.

ويشير قرار الحكومة السودانية إلى أن أسعار تحرير أسعار الوقود جاءت متأخرة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة ستساهم في إزالة الكثير من التشوهات في الاقتصاد السوداني، إذ يصل حجم الدعم الحكومي للمحروقات إلى مليار دولار سنويا.