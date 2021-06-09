الحكومة المصرية توافق على مشروع قرار جمهوري بالعفو عن سجناء

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن.

وبحسب صحيفة "الوطن" فإن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار جاءت خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة.

وأقرت الحكومة مشروع القرار الجمهوري بالعفو عن باقي عقوبة بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القرار رقم 22 لعام 2021، في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى أن القرار يقضي بتشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر في من يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.

وفي سياق متصل، نفى مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع السجون، اللواء طارق مرزوق، تسجيل أي حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، داخل أي من السجون المصرية، مشيرا إلى أن تسجيل السجناء للحصول على اللقاح ضد الفيروس أمر مأخوذ في الاعتبار.

وقال مرزوق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "السجون المصرية لم تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد"، مضيفا أن "هناك إجراءات احترازية يتم اتباعها في كل السجون".