مدبولي يتحدث عن سبب منح السيسي وسام القائد من البرلمان العربي

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" عن مدبولي، قوله بأن "إعلان البرلمان العربي منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام القائد في هذا التوقيت، يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة".

وتابع مدبولي: "كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة".

وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، أرفع وسام يقدمه البرلمان لملوك ورؤساء الدول.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسيد سامح شكري وزير الخارجية.

وقال إن اللقاء شهد منح السيد الرئيس "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول، وذلك "تقديراً لجهود سيادته الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع القضايا الامة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة، ومن ناحيةٍ أخرى على صعيد مسيرة التنمية والبناء في مصر، والتي حققت إنجازات غير مسبوقة شملت جميع نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذجا تنمويا عربيا بقيادة السيد الرئيس".