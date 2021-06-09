تركيا: الخلافات مع فرنسا تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جا,,ش أوغلو أن النزاع بين بلاده وفرنسا بشأن الصراع في ليبيا تراجعت عقب تشكيل الحكومة الجديدة في البلد العربي.

جاء هذا في حديث وزير الخارجية مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الحكومية، بحسب وكالة "رويترز".

وقال أوغلو إن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي أصبحت في مسار إيجابي بعد أن شهدت توترا خلال الأشهر الماضية.

ووقعت خلافات بين أنقرة وباريس حول عدة قضايا خلال الشهور القليلة الماضية، والتي شملت الأوضاع في ليبيا وسوريا، وكذلك حول موارد الطاقة في البحر المتوسط.

وخلال مناسبات كثيرة، تبادل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتقادات.

وذكر جاووش أوغلو أن فرنسا ترغب في التعاون مع تركيا في أفريقيا. وأضاف أن العلاقات الثنائية سوف تخضع لبحث مفصل خلال اجتماع بين قائدي البلدين في قمة حلف شمال الأطلسي في الأسابيع المقبلة.

وكان وزير الخارجية التركي، أعلن أمس عبر حسابه على "تويتر" أن "بلاده تهدف إلى تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل".