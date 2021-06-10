الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد القتلى برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين إلى 3 أشخاص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، إن عدد القتلى الذين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ارتفع إلى ثلاثة أشخاص.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أعلنت الوزارة، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 شبان بينهم أسير محرر، وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الجيش الاسرائيلي في مدينة جنين.

ونقلت "وفا" عن وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن القتلى هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة أدخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.

وشهدت كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الذي استدعى تعزيزات خاصة أطلقت النار على الشبان الفلسطينيين.

كما شهد شارع الناصرة في مدينة جنين، إطلاق النار الحي على الفلسطينيين، في حين استدعت قوات الاحتلال تعزيزات خاصة للتصدي للمواجهات العنيفة.