التحالف الدولي يمنح قوات أمنية عراقية أسلحة وعتاد بنحو 3 ملايين دولار

أعلن التحالف الدولي، اليوم الخميس، تسليم قوات أمنية عراقية أسلحة وعتاد، بقيمة تتجاوز 3 ملايين دولار أميركي؛ مبينا أنها بغرض محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

بغداد - سبوتنيك. وقال التحالف، في بيان، "سلمت قوات التحالف [قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب] قوات حرس الإقليم [كردستان العراق] البيشمركة، أسلحة وعتاد، بقيمة 3.322.145 دولار أميركي".

وأضاف: "إن هذه المعدات لدعم العراق في مهمته من أجل هزيمة "داعش" وهي جزء من برنامج صندوق تمويل التدريب والتجهيز لمكافحة داعش، الذي تم تنفيذه منذ عام 2014، ويتم تمويله من خلال ميزانية وزارة الدفاع الأميركية المخصصة لعملية العزم الصلب".

وتابع قائلا: "يهدف البرنامج، والذي تشرف على تنفيذه عملية العزم الصلب، إلى دعم الحكومة العراقية في المعركة ضد داعش".

يذكر أنه، وقبل نحو شهر، سلم التحالف الدولي قوات الأمن العراقية أسلحة وذخيرة بقيمة 3 ملايين دولار، لنفس الغرض.

ويمنح التحالف الدولي، العراق بصورة دورية، معدات وأسلحة بغض تدريب وتجهيز القوات العراقية، ورفع استعداداتها لمكافحة الإرهاب.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتخوض السلطات الأمنية العراقية معارك في عدد من المدن للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش" على أراضي البلاد.