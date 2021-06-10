الجيش المصري يعلن عن تدريبات جوية مشتركة مع فرنسا

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، أن قواته الجوية نفذت تدريبات مشتركة مع القوات الجوية الفرنسية.

جاء هذا في بيان للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وقال المتحدث: "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية المصرية".

وأضح البيان، أن التدريب اشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.

وقال، إن التدريبات "عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقي فضلا على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة".

وتأتى هذه التدريبات في ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، بحسب البيان.