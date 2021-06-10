الخطوط القطرية تستأنف نقل مواطني المملكة المتحدة وإيرلندا إلى لندن بدءا من 11 يونيو

قالت الخطوط الجوية القطرية على "تويتر"، اليوم الخميس، إنها ستستأنف نقل المواطنين البريطانيين والإيرلنديين والمقيمين في المملكة المتحدة من قطر إلى لندن عبر شبكتها، بدءا من غد الجمعة.