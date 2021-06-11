التحالف السوداني: الثورة غيرت المفاهيم وليس الأشخاص

قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس التحالف السوداني، الفريق خميس عبد الله أبكر، إن التغيير الذى أحدثته الثورة شمل المفاهيم وليس الأشخاص.

وخلال لقاء جماهيري حاشد بميدان التضامن بالقضارف، اليوم، طالب بتنفيذ الترتيبات الأمنية وإيجاد الحلول لتوفير الموارد حتى يتم تنفيذها مع كل البنود المضمنة في اتفاقية السلام، داعيا كل مكونات الشعب السوداني إلى حماية الثورة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأضاف خميس أن

السلام هو مدخل "لرتق" النسيج الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة، مشيرا إلى أنه بعد نهاية الفترة الانتقالية ستكون هناك انتخابات.

وأعرب رئيس التحالف السوداني عن أمنياته بأن يكون التصويت فيها (الانتخابات) مبني على اختيار صاحب البرنامج الأفضل وليس عن طريق الانتماءات الحزبية فقط.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الموارد للتنمية حتى ينعم بها المواطنين، مشددا على توجيه كل الطاقات والامكانيات خاصه طاقات الشباب نحو الزراعة والانتاج والتي تعتبر المخرج الوحيد للبلاد.