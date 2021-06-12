مطار القاهرة ضمن القائمة الدولية للسفر الصحي الآمن

أعلنت مصر، اليوم السبت، انضمام مطار القاهرة الدولي للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن، وسط انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري مقطعا مصورا، يوضح تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة، وذلك منذ أن تم استئناف الرحلات الداخلية أو الدولية.

كما يبين المقطع المصور تفعيل الكاميرات الحرارية، وتعقيم وتطهير الطائرات داخليا وخارجيا، ووضع ملصقات، وتكليف عاملين لضمان اتباع سياسة التباعد الاجتماعي بين الركاب في جميع أماكن مطار القاهرة الدولي (صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار).

وتشمل الإجراءات التي يتبعها القائمون على الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي للتعامل مع الوافدين إلى الأراضي المصرية، تعقيم الطائرة في البلد القادمة منها، وتلقي قائمة بأسماء الركاب والقادمين من الدول التي بها تحور لـ(كوفيد-19)، وعمل المسحات والتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، والحرص على إعادة الركاب الأجانب المصابين على نفس الطائرة، وتحويل أي راكب مصري إلى مستشفى حميات العباسية في حال إن كانت نتيجة مسحته إيجابية، كما يظهر المقطع المصور الذي شاركه مجلس الوزراء المصري.

وكانت شركة "مصر للطيران" أعلنت، في يونيو/ حزيران الماضي، الدول التي يسمح بالسفر إليها في شهر يوليو/ تموز 2020، وذلك على لسان الطيار محمد رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وقال رئيس الشركة، بحسب موقع "أخبار اليوم" المصري، إن الشركة الوطنية أعلنت استعدادها لعودة تشغيل رحلاتها الجوية إلى مختلف أنحاء العالم وفي إطار خطة تم وضعها تتماشى مع الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، وذلك عقب قرار الحكومة المصرية بإعادة تشغيل حركة الطيران كاملة إلى المطارات بداية من الشهر المقبل.

أكد الطيار رشدي زكريا، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الطيران المدني، أن الدول المتاح السفر إليها من أول يوليو، دول الشرق الأوسط ودول الخليج ودول أوروبا والولايات المتحدة والصين، وسيتم تسيير رحلة جوية واحدة فقط بين مطارات القاهرة وجوانزو وبكين في الصين، نظرا لأن الصين فتحت مجالها الجوي للرحلات الدولية بشروط، لحين استقرار الأوضاع الصحية هناك، فضلا عن تسيير رحلات إلى كل المقاصد التي يسمح لنا الذهاب إليها، عقب التنسيق مع الجهات المختصة بتلك الدول.

وعن رحلات مصر للطيران إلى أفريقيا، أكد أنه حتى الآن السودان فقط كدولة أفريقية سوف تطير إليها مصر للطيران بعد عودة حركة الطيران الدولي.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم وجبات غذائية مجففة ومشروبات مثلجة واستبعاد الوجبات الساخنة على متن الرحلات لمنع الاحتكاك بأطقم الضيافة والطائرة، كما سيتم تسليم حقيبة بها كمامات وجوانتى ومواد معقمة لكل راكب يرتاد طائرات الشركة الوطنية، فضلا عن تقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للركاب.

وأوضح أنه سيتم تعقيم الطائرات قبل عمليات الإقلاع وفور الهبوط مباشرة، وذلك تنفيذا لتعليمات وتوصيات اتحاد النقل الدولي للطيران "ألاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، وتوجيهات الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني لضمان سلامة وحماية المسافرين في مختلف المطارات المصرية.