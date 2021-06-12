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    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 5 يونيو 2017

    بطلب من مصر... إجراء غير مسبوق في قطر بشأن سد النهضة

    © REUTERS
    العالم العربي
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    أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية، اليوم السبت، بأنه بناء على طلب من مصر سيعقد اجتماع عربي "غير عادي" في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تطورات قضية سد النهضة.

    ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، عن حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قوله إن "الاجتماع غير العادي سيعقد بناء على طلب من مصر والسودان".

    وأوضح أن "ذلك يأتي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة يوم الثلاثاء المقبل".

    وكان وزير الري المصري محمد عبد العاطي قد أعلن، أمس، أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مضيفا أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.

    نهر النيل ـ مصر
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    مصر: مفاوضات سد النهضة الحالية لن تؤدي إلى نتيجة
    وأضاف خلال لقاء مع وفود حقوقية مصرية وأفريقية، اليوم الجمعة، أن "الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمة للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب".

    كما أكد حرص بلاده على "استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية".

    وأشار إلى أن "مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ".

    ولفت أيضاً إلى أهمية أن "تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي".

    كما ذكر أن "القاهرة والخرطوم طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث".

    يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا، في أبريل/ نيسان الماضي، من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / Pavel Golovkin
    السيسي يحذر إثيوبيا من التعرض لمياه مصر ويؤكد أن كل الخيارات مفتوحة... فيديو
    وبدأت إثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

    وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

    وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب. وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي للبلدين.

    واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

    ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات، لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.

    انظر أيضا:

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