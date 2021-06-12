قرقاش يعلق على لحظة تاريخية

علّق الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الجمعة، على انتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في هذه اللحظة التاريخية، أعبر عن خالص التقدير لجهد الفريق الذي قاده أخي الشيخ عبد الله بن زايد بكل نجاح وضمن رؤية متكاملة لأهداف الدبلوماسية الإماراتية في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "كلنا يقين بقدرة فريقنا الدبلوماسي المتفاني على تحقيق ما نطمح إليه من أهداف تعزز الاستقرار والسلام".

في هذه اللحظة التاريخية، أعبر عن خالص التقدير لجهد الفريق الذي قاده أخي الشيخ عبدالله بن زايد بكل نجاح وضمن رؤية متكاملة لأهداف الدبلوماسية الإماراتية في مجلس الأمن الدولي، كلنا يقين بقدرة فريقنا الدبلوماسي المتفاني على تحقيق ما نطمح إليه من أهداف تعزز الاستقرار والسلام. pic.twitter.com/5SRkjfBGlN — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2021

​وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، الإمارات العربية المتحدة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمدة عامين ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2022.

وفازت الإمارات بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الذي يضم في عضويته 15 دولة من بينها 5 فقط دائمة العضوية هي روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وحصلت الإمارات التي ترشحت لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ على 179 صوتا في اقتراع سري عقدته الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لانتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية"

يشار إلى أنه بجانب الإمارات، انتخبت الأمم المتحدة كلا من البرازيل وغانا وألبانيا والغابون كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن.

وستحل الدول المنتخبة، اليوم، مكان فيتنام والنيجر وتونس وإستونيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ابتداءً من 1 يناير 2022، وستظل أعضاء في مجلس الأمن حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وسابقًا شغلت البرازيل عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 10 مرات، والغابون وغانا - ثلاث مرات، والإمارات - مرة واحدة. وألبانيا لم تكن أبدا عضوا في مجلس الأمن.