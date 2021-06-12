تونس وليبيا تعلنان انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير

أعلنت تونس وليبيا، اليوم السبت، انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير.

وقال حساب الجمارك التونسية على "فيسبوك"، إن إعلان انطلاق المنفذ جاء خلال اجتماع مدراء عامي الجمارك التونسية الليبية بجزيرة جربة.

ويأتي إطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في إطار التعاون التونسي الليبي في المجال الديواني، وقد تم خلال هذا اللقاء الإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية.

ومن المنتظر تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة القادمة، كما تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بمزيد تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أواخر مايو/أيار الماضي، خلال زيارة رسمية أجراها المنفي لتونس.

وعقد الرئيس التونسي بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع السيد محمد المنفي، سبقتها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتتطرقت هذه المباحثات إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة، بما يلبى تطلعات الشعبين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما.