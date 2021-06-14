وزير الدفاع العراقي يناقش التعاون العسكري مع السفير الروسي لدى بغداد

ناقش وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الإثنين، مع السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف، العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا العسكرية منها.

بغداد - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الدفاع العراقية في بيان أن سعدون استقبل في مكتبه بالوزارة السفير الروسي ووفد مرافق له، حيث بحثوا "سبل تطوير العلاقات العراقية الروسية "، ووصفها الوزير العراقي بالمتينة التي تربط الشعبين الروسي والعراقي في كافة المجالات ولا سيما العسكرية منها.

من جانبه جدد السفير الروسي التأكيد على الدعم الروسي للحكومة العراقية في حربها ضد الإرهاب.

والتقى السفير الروسي الذي تم تعيينه مؤخرا، الخميس الماضي، برئيس الوزراء العراقي حيث أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، بجانب بحث التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة الوزارية العراقية الروسية المشتركة في العاصمة موسكو لتنمية التعاون في مختلف الأصعدة.

والتقى أيضا كوتراشيف الأسبوع الماضي بوزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، لبحث سبل التعاون، وعبر خلال اللقاء عن رغبة روسيا في زيادة مساحة التعاون مع العراق في مجال الطاقة.

وفي الثامن من نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بإعفاء مكسيم مكسيموف، من مهام السفير الروسي لدى العراق، وتم تعيين كيريلوفيتش كوتراشيف بدلا منه.