وزير النفط العراقي يؤكد على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، خلال استقباله السفير الروسي في بغداد، إيلبروس كوتراشيف، اليوم الخميس، حرص الوزارة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الروسية، والعمل على تطوير مساحة التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service وزير الخارجية العراقي يدعو لفتح آفاق تعاون جديدة مع روسيا

بغداد– سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة النفط العراقية ، أن "وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل استقبل السفير الروسي في بغداد ... وجرى خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين".

وأشاد عبد الجبار، خلال اللقاء، بـ "دور الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية العراقية".

من جانبه، عبر السفير الروسي (وفقا لبيان وزارة النفط العراقية)، عن رغبة بلاده بزيادة مساحة التعاون بين العراق وروسيا في قطاع النفط والطاقة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان وزير النفط العراقي أكد، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن العلاقة مع شركة "لوك أويل" الروسية متميزة، وتدير أحد أهم الحقول في العراق، وهو حقل غرب القرنة.