السعودية... بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

بدأ تطبيق القرر الوزاري السعودي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، بداية من ظهر اليوم الثلاثاء، في جميع منشآت القطاع الخاص، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن القرار يستمر حتى الأربعاء 15 سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد إن "القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري".

وطالب حماد أصحاب العمل بضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.