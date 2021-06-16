القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى وكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، القبض على 14 عنصرا من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في محافظتي نينوى وكركوك شمالي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه "سعياً منها لبسط واستتباب الأمن في البلاد، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية، وبعمليات نوعية دقيقة من إلقاء القبض على 8 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق مختلفة من المحافظة، عَمل جميعهم بمفارز أمنية، ضمن ما يسمى قواطع نينوى ودجلة وصلاح الدين والجزيرة".

وأضافت أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وفي كركوك، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على 6 من عناصر تنظيم "داعش" في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في إطار الجهود المتواصلة لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 6 من الإرهابين البارزين المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب) ذلك لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "الملقى القبض عليهم هم من الداعمين لداعش لوجستيا من وقود ومواد غذائية، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين في السيطرات الوهمية الإرهابية، حيث تم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".