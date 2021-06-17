مقتل مبتعث سعودي في كندا.. والسلطات توقف 3 أشخاص

فتحت السلطات الكندية تحقيقا في مقتل طالب سعودي إثر تعرضه لاعتداء في إحدى الساحات العامة بأونتاريو.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، فإن الطالب محمد الدبيسي المبتعث لدراسة الهندسة الميكانيكية، تعرض لاعتداء من قبل شخص كندي، دون معرفة للأسباب.

ونقلت الصحيفة عن خال الضحية محمد آل نصيف، أن السفارة السعودية في كندا تواصلت معهم، بشأن الحادث.

وأوضح أن السلطات ألقت القبض على 3 أشخاص يشتبه في أنهم على علاقة بجريمة الاعتداء الذي أدى إلى مقتل الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

وأوضح آل نصيف أنه لا يعلم جنسية المشتبه فيهم حتى الآن، مشيرا إلى أن أحد الثلاثة المشتبه بهم كان مرافقا للدبيسي.

وأكد خال الضحية أن ابن أخته كان يتواصل معه، ولم يبلغه بوجود خلافات مع أي شخص، موضحا أن المجني عليه سافر إلى كندا لإتمام دراسته التي بدأها في تخصص الهندسة الميكانيكية.

ولفت إلى أن المجني عليه التحق بالدراسة في كندا قبل عام، ويسكن مع خاله الآخر. ولا يزال التحقيق ساريا لمعرفة ملابسات القضية.