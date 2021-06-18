المقاومة الفلسطينية: لن نسمح لإسرائيل بفرض قواعد اشتباك جديدة

وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب مدينة غزة.

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المقاومة تسقط طائرة صهيونية مسيرة غرب مدينة غزة. — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) June 17, 2021

ونقلت "قناة الأقصى الفضائية"، عن مصادر خاصة "أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال، بالمنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد استهدافها بالمضادات الأرضية".

وأكدت القناة الفلسطينية أن عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية جاءت خلال الغارات الإسرائيلية التي شنت على القطاع، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، واستهدفت مواقع للذراع العسكرية لحركة حماس "كتائب القسام".

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غارات الاحتلال قبل قليل على موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/SBhTBquMPc — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) June 17, 2021

وأفاد مراسل القناة في مدينة غزة، بأنه سمع دوي انفجار عنيف، أعقبه مشاهدته لجسم يسقط محترقا في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد عملية تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.

أوضحت "هيئة البث الإسرائيلية كان"، مساء الخميس، أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، على خلفية مهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها أن رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، قد أوعز لقواته العسكرية برفع الجاهزية لسيناريوهات عدة ومختلفة، منها استئناف القتال في غزة.

צה"ל: אזעקת הצבע האדום בעוטף הופעלה כתוצאה מירי שאינו רקטי מרצועת עזה לשטח ישראל — מעריב אונליין (@MaarivOnline) June 17, 2021

وزعمت القناة أن مهاجمة الجيش الإسرائيلي لمنصات إطلاق الصواريخ في مدينة خان يونس بقطاع غزة، يأتي ردا على إطلاق الجانب الفلسطيني لبالونات الغاز الحارقة على مستوطنات غلاف غزة، طيلة الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنه رد فعل.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".

דיווחים פלסטיניים: צה"ל תקף בצפון הרצועה מוצב ששייך לזרוע הצבאית של חמאס@Itsik_zuarets @nurityohanan pic.twitter.com/Zz9fsGIDDh — כאן חדשות (@kann_news) June 17, 2021

ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".