وزير الداخلية اللبناني يضبط شحنة كبتاغون في زيارة مفاجئة لمرفأ بيروت

ضبط وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، محمد فهمي، شحنة من مخدر كبتاغون خلال زيارة مفاجئة أجراها لمرفأ بيروت، اليوم الجمعة.

ونقلت قناة "الجديد" عن فهمي قوله: "وجهة الشحنة كانت إلى جدة في السعودية"، وطالب الوزير كافة الدول بالثقة بلبنان، مهنئا الجمارك على ضبط ملايين حبوب الكبتاغون.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم الثلاثاء الماضي، بأن قوات الأمن اللبنانية أوقفت شبكة تهريب جديدة إلى السعودية.

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي يصل بشكل مفاجىء إلى مرفأ بيروت ويضبط كمية من الكبتاغون معدة للتصدير الى السعودية — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) June 18, 2021

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، إدارة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنت من ضبط حوالي ربع مليون حبة "كبتاغون"، أي ما يعادل 37،2 كلغ، موجودة داخل مضخات مياه كهربائية، صغيرة الحجم.

وأكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني أن تلك الكمية الكبيرة من حبة "كبتاغون" كانت في طريقها إلى السعودية، عبر مطار بيروت الدولي، وذلك في اليوم الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، وأن معاملات الشحن بين البلدين، تمت عبر بطاقة هوية مزورة.

وأشار الأمن الداخلي في لبنان إلى أن قواته تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين الرئيسيين في العملية، وهم ثلاثة، لبنانيان وسوري، وذلك في الثامن من الشهر الجاري، عبر عملية نوعية ومتزامنة.

واعترف المتهمون بأنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات، وبأن شحنة "كبتاغون" كانت مهربة من سوريا وعملوا على نقلها إلى بيروت، ومنها إلى السعودية، عبر هويات أو بطاقات مزورة.