عبد الله حمدوك ينعى 7 طلاب

نعى رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، 7 طلاب لقوا مصرعهم اليوم الجمعة.

وقال حمدوك عبر تويتر: "بقلوبٍ راضية بقضاء الله وقدره أنعى ومجلس الوزراء؛ وفاة 7 من أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية والذين لبوا نداء ربهم إثر حادث مروري مؤلم".

بقلوبٍ راضية بقضاء الله وقدره أنعى ومجلس الوزراء؛ وفاة 7 من أبنائنا طلاب المرحلة الثانوية والذين لبوا نداء ربهم إثر حادث مروري مؤلم، حيث كانوا في طريقهم من محلية شرق جبل مرة إلى محلية ميرشنج بجنوب دارفور لأداء امتحان الشهادة الثانوية مع بقية زملائهم وزميلاتهم على طول وعرض البلاد. — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) June 18, 2021

وأوضح حمدوك أن الطلاب كانوا في طريقهم من محلية شرق جبل مرة إلى محلية ميرشنج بجنوب دارفور، وذلك لأداء امتحان الشهادة الثانوية.

كما تقدم حمدوك "بخالص التعازي وصادق المواساة لأهالي الطلاب وذويهم وزملائهم، متمنيا عاجل الشفاء للجرحى.

واختتم حمدوك سلسلة تغريداته، في هذا الصدد، بقوله أن "هذه الحادثة المفجعة تعيد طرح سؤال حول إنجاز السلام الشامل وإعادة النظر في تصورنا لقضية المواطنة والتنمية على الأجندة الوطنية، وذلك يتطلب بذل مزيد من الجهد الوطني لتحسين حياة مواطنينا، تحديداً جيل المستقبل الذي نعول عليه في عملية البناء والتحول الديمقراطي".

وفي وقت سابق، اعتبر حمدوك، أن الحل الحقيقي للمشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده تمكن في الإنتاج.

وقال رئيس الوزراء السوداني في خطاب موجه للشعب السوداني: "نحن نعلم أن الحل الحقيقي يكمن في الإنتاج، وتحريك قدرات الريف السوداني وتطوير موارده"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وشدد على أن: "الحل الناجع لبلادنا في الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعة التحويلية الناتجة عن ذلك".

وأضاف حمدوك قائلا: "نعمل على جذب الاستثمار على ضوء رؤية واضحة وفق الأحزمة الخمسة للتنمية في بلادنا، واستخدام التقنيات الحديثة التي توفر الوقت والجهد والموارد. لكن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وتمويل كبير جدا".