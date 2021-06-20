الحكومة المصرية توضح مراحل إنتاج أول سيارة كهربائية

تستعد مصر لإطلاق أول سيارة كهربائية مصرية تحمل اسم "نصر 70-E"، من المقرر بدء إنتاجها منتصف العام المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويا، وسعر يبدأ بـ 290 ألف جنيه مصري.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية، على "تويتر"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن سبب اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات الكهربائية هو نتائجها الإيجابية على تحسين جودة الهواء.

ولفتت إلى أن تأثيراتها الإيجابية تنعكس إيجابا على صحة المصريين، وتدعم خطط الدولة بتحقيق معدلات نمو مستدامة، وذلك عن طريق تبني آليات الاقتصاد الأخضر، الذي يعد صديقا للبيئة.

ونشرت الصفحة رسما توضيحيا يرصد مراحل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، مشيرة إلى أن دراسة مشروع إنتاج السيارة بدأ عام 2019، وأنه سيتم إنتاجها في شركة النصر للسيارات بشراكة صينية عام 2022.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر السيارة حسب الفئة بين 290 إلى 400 ألف جنيه، وتتكون من 3 فئات تختلف وفقا لسعة البطارية ومدى السيارة الذي يشمل فئة الـ 250 كلم، والـ 400 كلم، والـ 500 كلم، بينما تصل مدة الشحن بالنظام المتوسط إلى 7 ساعات.

ومن المقرر أن يتم إنتاج 50 ألف سيارة سنويا، بينما يهدف المشروع إلى مواكبة التوجه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها والحفاظ على البيئة إضافة إلى إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات.

تهتم الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية لما لها من نتائج إيجابية على تحسين جودة الهواء مما ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين وخطط الدولة الهادفة لتحقيق معدلات نمو مستدامة من خلال تبني آليات الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة. #السيارات_الكهربائية#idsc #ElectricVehicle pic.twitter.com/a9afsYsbw9 — مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) June 20, 2021

وتقوم الدولة بجهود لدعم صناعة واستخدام هذه السيارات، أبرزها إنشاء نحو 3 آلاف محطة شحن وتوفير حوافز مالية لمن يشتري تلك السيارات، إضافة إلى تقديم تسعيرة كهرباء تساهم في دفع الناس لاستخدامها، بعد استكمال تراخيص الاستخدام من وزارة الداخلية.