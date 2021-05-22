موعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع

قال الإعلامى المصري عمرو أديب إن الدولة المصرية تحاول إعادة تشغيل مصنع النصر للسيارات، مشيرا إلى أنه سيتم إنتاج السيارات الكهربائية في مصر قريبا، ضمن جهود الدولة لاستخدام مركبات صديقة للبيئة.

جاء ذلك خلال برنامج "الحكاية" المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، اليوم السبت، مضيفا: "الدولة تعود بإيقاع العصر وشركة النصر تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية أوائل العام المقبل".

عمرو أديب يشرح تفاصيل إنتاج مصر لأول سيارة كهربائية#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/plsApOkhEq pic.twitter.com/oogj5KkEwk — الحكاية (@Elhekayashow) May 22, 2021

ولفت الإعلامي المصري إلى أن تلك السيارة ستخدم فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة، إضافة إلى كونها سيارة صديقة للبيئة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة السيارات بالانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة حديثة الجوانب بشكل شامل من تصنيع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية لها.

ويأتي هذا التوجيه الرئاسي في إطار خطة الدولة المصرية للاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والكهرباء، تلبيةً لاحتياجات السوق المصري من المركبات.