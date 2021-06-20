إسرائيل تسمح بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، أنها قررت السماح، بدءا من الغد، بتصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية ودول في الخارج، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع جولة التصعيد الأخيرة.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان، إنه بعد إجراء تقييم أمني للوضع تقرر اعتبارا من صباح الاثنين السماح بتصدير "محدود" للمنتجات الزراعية من القطاع للأسواق الفلسطينية بالضفة والخارج عن طريق معبر كرم أبو سالم.

وأضاف المنسق وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت": "في هذه المرحلة لن يتم السماح بتصدير المنتجات الزراعية من غزة إلى إسرائيل".

وأوضح أن "الخطوة المدنية التي صادقت عليها القيادة السياسية في إسرائيل مرهونة باستمرار الحفاظ على الاستقرار الأمني".

وقالت الصحيفة إنه بناء على طلب تجار إسرائيليين يتعاملون مع ورش الخياطة في قطاع غزة، سيكون من الممكن تصدير المنسوجات من القطاع إلى الشركات الإسرائيلية مرة واحدة هذا الأسبوع، وذلك للحيلولة دون إلحاق ضرر بالملايين بالصناعة الإسرائيلية.

واندلعت جولة قتال ضارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة بين 10 إلى 21 مايو/آيار الماضي، وانتهت بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية.