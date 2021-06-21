الأرصاد المصرية تحذر من طقس الاثنين أول أيام الصيف

أصدرت هيئة الأرصاد المصرية، يوم الأحد، مجموعة من التحذيرات بشأن فصل الصيف هذا العام، والذي يبدأ اليوم الاثنين.

أكدت هيئة الأرصاد المصرية على ضرورة استخدام أغطية للرأس وعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة في الفترة من الواحدة ظهرا حتى الخامسة عصرا.

ونصحت المواطنين بشرب كميات كبيرة من المياه وعدم التواجد في أماكن ذات تهوية سيئة.

طقس يوم الاثنين

تتوقع الأرصاد المصرية أن يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل على السواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة فإن "أسوان والأقصر والوادي الجديد وإدفو"، ستكون الأعلى في مصر بـ "41 درجة" وتكون أقل درجة حرارة في مصر في مطروح وتكون 26 درجة.

بينما تكون القاهرة عند حرارة (34-21)، وتنخفض في الإسكندرية لتصل إلى درجة الحرارة إلى (30-20).