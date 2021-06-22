لجنة الأمن العراقية: العراق بحاجة إلى وجود فنيين أجانب لصيانة الطائرات

أعربت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها استهداف قواعد عسكرية تضم عراقيين، فيما أكدت حاجة العراق إلى وجود فنيين أجانب لصيانة الطائرات.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن كل استهداف للقواعد العسكرية والمطارات التي تخص القوات المسلحة العراقية خطأ ومرفوض من لجنة الأمن والدفاع".

وأضاف أن "قاعدة بلد استراتيجية وتضم طائرات للقوات الجوية العراقية منها طائرات F16 التي عددها قليل".

وأكد أن "البعض يحاول استهداف المستشارين والفنيين الأجانب في القواعد وهذا يعتبر خطأ".

وأشار إلى أن: "العراق بحاجة إلى وجود هؤلاء الفنيين لصيانة الطائرات في تلك القواعد".