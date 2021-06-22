الخارجية الليبية: نطرح مبادرة أمام مؤتمر برلين بشأن انسحاب القوات الأجنبية

أعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أنها ستعرض مبادرة وطنية تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من البلاد، خلال مؤتمر برلين 2 المقرر غدا.

بنغازي - سبوتنيك. وأوضحت المنقوش في بيان لوزارة الخارجية: "عملنا خلال ثلاثة أشهر ماضية على إعداد مبادرة وطنية ليبية تحت اسم مبادرة استقرار ليبيا"، مضيفة: "تهدف المبادرة إلى أخذ الشعب الليبي زمام أمره وأن يقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول الداعمة لاستقرار ليبيا".

وتابعت: "ستركز مبادرة استقرار ليبيا على وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة"، بجانب العمل على توحيد الجيش الوطني وحل المشاكل الأمنية والاقتصادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دنيس كوميتات، يوم السبت، إن ألمانيا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة، من أجل تحقيق السلام في ليبيا.

صرح السفير هويسجن في مجلس الأمن خلال "جلسات صيغة آريا" حول 🇱🇾بما يلي:"من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن وقف إطلاق النار والعمليةالسياسية، يجب على جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة مغادرة ليبيا. #ألمانيا🇩🇪 مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة" https://t.co/jy7pLcyIRU — Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) June 20, 2021

ولفت كوميتات إلى أن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن، أكد ذلك خلال حديثه أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة للحفاظ على الزخم الإيجابي، الناتج عن وقف إطلاق النار، بهدف دعم العملية السياسية في البلاد.

ولفت إلى أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.