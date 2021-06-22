بوريسوف: تحديث ميناء طرطوس سيسمح لسوريا بزيادة حجم التجارة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف للصحفيين أن تحديث ميناء طرطوس سيسمح لسوريا بزيادة حجم التجارة، وخاصة الصادرات إلى دول أخرى.

وقال للصحفيين: "هناك خطة لتحديث جدي لهذا المرفق، وبناء المرافق اللازمة، بما في ذلك تخزين البضائع القابلة للتلف. وأعتقد أن الإنشاء التدريجي لهذا الميناء سيساهم في زيادة التجارة، وفي المقام الأول الصادرات من سوريا إلى روسيا وغيرها".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بشأن استئجار الجانب الروسي لميناء طرطوس مهمة للغاية من وجهة نظر التنظيم اللوجستي وأنواع النقل المختلفة وتصدير البضائع من وإلى سوريا.