الدفاع اليمنية تؤكد مقتل 30 مسلحا على الأقل من "أنصار الله" في معارك مع الجيش شمالي مأرب

أعلنت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، اليمنية، في المعارك الدائرة منذ نحو 5 أشهر في محافظة مأرب الغنية بالنفط.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الحوثيين حاولوا التقدم في وادي الجَفرة ووادي حَلحلان شمال غربي مأرب، واندلعت على اثر ذلك معارك احتدمت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصراً منهم وإصابة آخرين، وتدمير عتاد متنوع لهم".

وأضافت أن "مواجهات شرسة اندلعت، مساء الاثنين، بعد إفشال هجومين للحوثيين في جبهتي صِرواح والمَشْجَح غرب مأرب، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المهاجمين".

وأشارت إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات تعزيزات وآليات للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرب، ما أسفر عن تدمير ثلاث عربات ومقتل من كانوا على متنها".

وتأتي المعارك غداة قتال عنيف بين الطرفين في سلسلة جبال البَلق الاستراتيجية غرب مدينة مأرب، أوقع 26 قتيلاً من المسلحين التابعين لـ"أنصار الله"، و15 من الجيش اليمني، فيما أصيب العشرات من الجانبين.

وتشهد محافظة مأرب الغنية بالنفط، منذ نحو 5 أشهر، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافِر النفطية، وتمثل السيطرة عليها أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع في اليمن، علاوة على كونها آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليًا شمالي البلاد.