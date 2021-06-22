"أنصار الله" تعلن حظر دفعة أموال جديدة طبعتها الحكومة في الخارج

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الثلاثاء، منع تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، واعتبرتها مزورة يحظر التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

القاهرة- سبوتنيك. وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء الذي تديره "أنصار الله"، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" إن "دول العدوان ومرتزقتها قامت عبر بنك عدن بتزوير للعملة الوطنية بطباعة عملة من فئة ألف ريال مشابهة لفئة ألف ريال المطبوعة عام 2017، وتم التدوين على الفئة المزورة أنها طبعت في عام 2017".

وأضاف أن "ورقة العملة المتداولة حاليا في مناطق حكومة الإنقاذ (مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا) من فئة ألف ريال هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وما دونها هي عملة مزورة يمنع تداولها".

وأشار إلى أن بنك عدن بدأ يوم أمس الإثنين، بضخ "العملة المزورة" في مدينتي عدن والمكلا بـ60 مليار من أصل 400 مليار، متوعدا بإفشال محاولة "دول العدوان و(مرتزقتها) تدمير الاقتصاد الوطني".

وأصدرت جماعة "أنصار الله" في كانون الأول/ ديسمبر 2019، قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة المعترف بها دوليا في الخارج، واعتبرتها غير قانونية، وتنفذ منذ ذلك الحين حملات مصادرة لها في مناطق سيطرتها.

وتسبب قرار "أنصار الله" في منع التعامل بالأوراق النقدية الجديدة المطبوعة دون غطاء نقدي، في إيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية في عدن وصنعاء، وارتفاع عمولات تحويل الأموال من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى المناطق الخاضعة للجماعة.

ووسعت إجراءات "أنصار الله"، تجاه الأوراق النقدية الجديدة، انقسام النظام المصرفي في البلاد منذ قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، في أيلول/ سبتمبر 2016.