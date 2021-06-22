السعودية.. إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم على شواطئ البحر الأحمر

أعلنت شركة "نيوم" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" السعوديتان، عن مشروع مشترك لإقامة أكبر حديقة مرجانية في العالم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الحديقة سوف تقام في جزيرة شوشة الواقعة على شواطئ البحر الأحمر في منطقة "نيوم" شمالي السعودية، مشيرة إلى أن مساحتها تبلغ 100 هكتار.

ومن المقرر أن تصبح الجزيرة التي يطلق عليها اسم "حديقة جزيرة شوشة المرجانية"، محورا عالميا لعرض ابتكارات وجهود الحفاظ على الشعاب المرجانية وترميمها والتسريع من حلول حمايتها في ظل تأثير التغير المناخي.

وتعتزم الشركة والجامعة، الانتهاء من المشروع بحلول عام 2025 لتصبح نيوم رائدة في مجال ترميم وتنمية الشعاب المرجانية.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، أن المشروع يتم في إطار منظومة متكاملة للحفاظ على البيئة وكافة مكوناتها.

وأكد النصر أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية بشكل خاص والحياة البحرية بشكل عام، موضحا أن هذا ضمن الأهداف البيئية التي يسعى المشروع لتحقيقها.

من جانبه، قال رئيس جامعة كاوست توني تشان، إن الجامعة تمتلك أبحاثا متقدمة في مجال بيئة البحر الأحمر.

وبين أن جزيرة شوشة موطنا لما يزيد على 300 نوع من المرجان وألف نوع من الأسماك، مشيرا إلى أن الحديقة المرجانية سوف توفر فرصة نادرة للبحث والتطوير في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية واستقطاب العلماء ومحبي السياحة المهتمين بالبيئة.