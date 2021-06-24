مجلس النواب الليبي يعلن مثول حكومة الوحدة الوطنية أمام البرلمان

أكد مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق الليبية شرقي البلاد، مساء الأربعاء، أن مثول حكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب ستكون يوم الثلاثاء المقبل 29 يونيو/حزيران، خلال جلسة رسمية يعقدها المجلس.

بنغازي - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبدالله بليحق في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "جلسة مجلس النواب القادمة ستكون الاثنين المقبل الموافق الثامن والعشرين من الشهر الحالي"، لافتا إلى أن " استدعاء الحكومة لمثولها أمام مجلس النواب سيكون في جلسة يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر الحالي".

وانتهت جلسة مجلس النواب الليبي الأخيرة التي عقدت الأسبوع الماضي من دون حسم ملف الميزانية المقدمة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، حيث قرر المجلس تعليق الجلسة من دون اعتماد الميزانية وحسم ملف المناصب السيادية.

وقرر المجلس تأجيل جلسته الخاصة بالمناصب السيادية والميزانية للأسبوع المقبل لاستكمال المناقشة، وإلى حين مثول الحكومة أمام المجلس في يوم 29 يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق، أكدت نائب مقرر عام مجلس النواب صباح جمعة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن لجنة المالية المشكلة من قبل مجلس النواب الليبي ستناقش مع وزير المالية والوزراء الموجودين من حكومة الوحدة الوطنية خلال الجلسة الماضية التي علقت داخل مقر مجلس النواب وتأجيل اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة

مشيرة إلى أن "نقاش اللجنة المالية من أجل تبويب بعض البنود في الميزانية. وسيتم اعتماد الميزانية خلال الجلسة القادمة".