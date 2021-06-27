وفاة أردني تلقى لقاح "أسترازينيكا" وتحقيق فيما إذا كانت الجرعة الثانية هي السبب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، وفاة مواطن في أحد مراكز التطعيم بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لـ"كوفيد-19"، موضحة أنه يجري حاليا تحديد السبب المباشر للوفاة، وما إذا كانت لها علاقة باللقاح.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن شخصا يبلغ من العمر 66 عاما ويعاني من أمراض مزمنة، توفي صباح اليوم في مركز تطعيم الجامعة الأردنية، وذلك بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني بحوالي 10 دقائق.

اعلنت وزارة الصحة وفاة شخص يبلغ من العمر 66 سنة صباح هذا اليوم في مركز تطعيم الجامعة الاردنية

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وأشار البيان إلى أن المواطن كان قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح في نيسان/أبريل الماضي. وأجرت السلطات الصحية جميع التدخلات والإسعافات الأولية لمحاولة إنقاذ المتوفى، ولكن بحسب البيان لم تتم الاستجابة.

كما أكدت الوزارة أنه "في الوقت الحالي لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة أو أي ربط بين الوفاة والمطعوم ولكن يتم الآن دراسة أسباب الوفاة والرجوع إلى الملف الطبي للمتوفى"، و"ستقوم الوزارة بالإعلان عن كافة التفاصيل حال اكتمال المعلومات".

من جانبه صرح وزير الصحة الأردني فراس الهواري، لوكالة الأنباء الرسمية، أن الوفاة قيد البحث والتقصي.

وأضاف أن المتوفى تلقى الجرعة الأولى ولم تظهر عليه "أي مضاعفات تذكر"، وأوضح أن "الآثار المرافقة للقاح أسترازينيكا ومنها التجلطات، لا تحدث في العادة مباشرة عقب التطعيم، وإنما بعد خمسة أيام على الأقل من تلقيه".

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن حوالي 750 ألف حالة، من بينهم 9718 وفاة.