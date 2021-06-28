كشف ملابسات العثور على جثة شرطي كويتي

كشفت السلطات الكويتية ملابسات العثور على جثة أحد رجال الشرطة إلى جوار دوريته في منطقة المهبولة.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني أن الشرطي توفي متأثرًا بطعنات وجهها له شخص مجهول.

وتابع المصدر أن الجاني طعن الشرطي بعد أن دهسه بسيارته، قبل أن يفر هاربا من مسرح الجريمة، وذلك حينما كان الشرطي المقتول على رأس دورية أمنية.

وأوضح المصدر الأمني أن القاتل لم يكتف بطعن ودهس الشرطي، بل سرق سلاحه قبل أن يهرب بسيراته.

وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن والأدلة الجنائية والمباحث في حالة استنفار أمني ومحاولات مستمر لكشف هوية الجاني وضبط هويته.

وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية قد ألقت القبض على لصين، الشهر الماضي، عقب مطاردة مثيرة بعد ارتكابهما 5 حوادث سرقة في منطقتي المباركية وقرطبة.

ونشر موقع "جرائم ومحاكم" مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، يوثق لحظة إلقاء الشرطة القبض على اللصين بعد مطاردة مثيرة، كما تبين أن المركبة التي كان يستقلها اللصان مسروقة.

وبحسب صحيفة "الأنباء" المحلية، نقلًا عن مصدر أمني، اقتادت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى مقر مباحث العاصمة، حيث اعترفا بارتكاب السرقات، وأرشدا عن مسروقات من أموال وذهب، كانا قد تحصلا عليها من السرقات.