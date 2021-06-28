تأسيس شركة تونسية ليبية للنقل البري للمسافرين والبضائع

جاء ذلك في إطار أعمال الملتقى التونسي الليبي للنقل والخدمات الذي انطلق، أمس الأحد، في مدينة المنستير شرقي تونس، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وجرى الإعلان عن تأسيس الشركة ببادرة من اتحاد العالم العربي للنقل والخدمات الذي تم إنشاؤه في أبريل/نيسان الماضي، لبحث سبل تطوير التعاون في مجال النقل بين تونس وليبيا، بحسب رئيس الاتحاد، البهلول حمروني.

وستسهم الشركة الجديدة في حل الإشكاليات وتسهل إجراءات المرور والتنقل بين البلدين، على ما أفاد به توفيق دبوس أمين عام الاتحاد.

في سياق متصل، أعلن يوسف بن رمضان، مدير عام النقل البحري والموانئ في وزارة النقل واللوجستيك التونسية تسريع إجراءات فتح خط بحري جديد بين تونس وليبيا لنقل المسافرين والسيارات.

وكشف بن رمضان أن هناك عدة مشاريع جرى التخطيط لها لدعم النقل بين البلدين من بينها إنجاز معابر إضافية في مجال النقل البري.

وفيما يتعلق بالنقل البحري، قال المسؤول التونسي إن هناك حاليا ثلاثة خطوط بحرية منتظمة لنقل الحاويات بين ميناء بنزرت وطرابلس، وبين ميناء صفاقس وطرابلس والخمس، لافتا إلى أن هناك اتفاق بين الجانبين على فتح خط بحري لنقل الأشخاص.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت تونس وليبيا، انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في رأس جدير (بلدة حدودية ليبية).ويأتي إطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك في إطار التعاون التونسي الليبي في المجال الديواني، وقد تم خلال هذا اللقاء الإعلان رسميا عن انطلاق العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير بخصوص العمليات التجارية.

ومن المنتظر تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك بخصوص المسافرين خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ العديد من الإجراءات الكفيلة بمزيد تسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.