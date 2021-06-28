السيسي وبينيت يتفقان على ترتيب لقاء بينهما في أقرب وقت

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت على ترتيب لقاء بينهما في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان رسمي إسرائيلي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي هو الأول بين السيسي وبينيت الذي تولى مهام منصبه في 13 من الشهر الجاري خلفا لبنيامين نتنياهو الذي قضى 12 عاما متواصلة رئيسا للوزراء في إسرائيل.

وقال بيان لمكتب بينيت إن الرئيس المصري "هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي على توليه منصبه".

وأضاف البيان: "بحث الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأشاد الاثنان باتفاق السلام بين البلدين، الذي تم التوصل إليه برعاية ووساطة الولايات المتحدة، وهو الاتفاق الذي ظل حجر الزاوية لاستقرار الشرق الأوسط لأكثر من أربعة عقود".

وتابع: "شكر رئيس الوزراء الرئيس المصري على دور بلاده المهم في إرساء الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وكذلك توسطها في القضية الفلسطينية، لاسيما جهودها للدفع نحو إيجاد حل لقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين".

שני המנהיגים דנו במגוון רחב של סוגיות בילטרליות, אזוריות ובינלאומיות. השניים שיבחו את הסכם השלום בין המדינות, שהושג בחסותה ובתיווכה של ארה"ב, הסכם המהווה אבן יסוד ביציבות המזרח התיכון זה למעלה מארבעה עשורים. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) June 28, 2021

ومنذ الحرب على غزة صيف 2014، تحتفظ حركة "حماس" بجنديين إسرائيليين، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن مصيرهما، فيما دخل مواطنان إسرائيليان قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة.

وتربط إسرائيل ما بين السماح بإعادة إعمار قطاع غزة المتضرر بشدة بعد الحرب الأخيرة الشهر الماضي وبين إعادة مواطنيها الأربعة، وهو ما ترفضه "حماس" وتؤكد ضرورة إجراء ذلك في إطار صفقة لتبادل الأسرى، حيث تحتجز إسرائيل في سجونها نحو 5300 فلسطيني، وفق مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.

وتابع البيان الإسرائيلي: "شدد الرئيس المصري على ضرورة ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع المدني والإنساني لسكان قطاع غزة، وأشار إلى ضرورة استئناف العملية السياسية"، في إشارة لمفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين المتوقفة منذ عام 2014.

كما بحث السيسي وبينيت "أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإسرائيل على المستوى الاقتصادي والتجاري والمدني"، بحسب بيان مكتب بينيت.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس المصري قد اتفاقا على الدفع "نحو لقاء بينهما في أقرب وقت ممكن".

נשיא מצרים עמד על הצורך לבסס את הפסקת האש ברצועת עזה, במטרה לשפר את מצבם האזרחי וההומניטרי של תושבי הרצועה, וציין את הצורך בחידוש התהליך המדיני.



שני המנהיגים דנו בחשיבות קידום שיתוף הפעולה בין ישראל למצרים במישור הכלכלי, המסחרי והאזרחי.



המנהיגים סיכמו לקדם פגישה ביניהם בהקדם. — ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) June 28, 2021

وقادت وساطة مصرية إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية دخل حيز التنفيذ في 21 مايو/أيار الماضي، بعد قصف متبادل استمر 11 يوما.