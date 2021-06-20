بينت لذوي الأسرى لدى "حماس": سنفعل كل شيء لإعادة أبنائكم

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، ببذل كل ما بوسعه لإعادة أسرى ومفقودين لدى حركة "حماس" بقطاع غزة.

وقال بينيت، خلال كلمة وجهها لأهالي 4 أسرى ومفقودين بالقطاع: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى الوطن"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع: "أعلم أنكم سمعتم الكثير من الوعود والتصريحات على مدى سنوات وعرفت العائلات خيبات الأمل والإحباط. الآن هذه مهمتنا والتزامنا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، عقدت الحكومة الإسرائيلية أول اجتماع لها بعد أدائها اليمين الدستورية الأحد الماضي بالكنيست.

ومنذ الحرب على غزة صيف 2014 تحتفظ حركة "حماس" بجنديين إسرائيليين، دون أن تدلي بأي تفاصيل عن مصيرهما، فيما دخل مواطنان إسرائيليان قطاع غزة لاحقا في ظروف غامضة.

وأواخر مايو/آيار الماضي قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، غابي أشكنازي، إن بلاده لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة، دون التقدم في مسألة إعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين لدى حركة "حماس".