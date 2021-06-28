الحوثي: لم نر خطوات ميدانية بشأن السلام في اليمن وتصريحات الأمريكيين للاستهلاك الإعلامي

وجهت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، اليوم الإثنين، انتقادات إلى الولايات المتحدة، متهمة إياها بعدم الجدية في وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن، وإصدار تصريحات بغرض "الاستهلاك الإعلامي".

القاهرة– سبوتنيك. وقال القيادي في "أنصار الله"، وعضو المجلس السياسي الأعلى، محمد على الحوثي، وفقاً لما نقله عنه تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، "تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن السلام في اليمن ليست إلا للاستهلاك الإعلامي، ولم نشهد أي خطوات ميدانية واقعية تعزز ذلك".

وأضاف: "أمريكا هي من تشن العدوان (في إشارة إلى عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن) على الشعب اليمني، وتواصل قصفه بالطائرات، وفرض الحصار المطبق عليه، وتحتل عبر أدواتها في المنطقة أجزاء من اليمن".

ودعا القيادي الحوثي، الولايات المتحدة إلى إيقاف العمليات العسكرية للتحالف العربي، ورفع القيود المفروضة على المنافذ التي تديرها الجماعة؛ قائلا، "بإمكان الإدارة الأمريكية أن تثبت جديتها بخصوص السلام، من خلال التوقف عن شن الغارات، ورفع الحصار عن واردات الغذاء والدواء والوقود".

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد، أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات نحو 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.