وزير خارجية إسرائيل ينطلق إلى الإمارات في أول زيارة من نوعها

انطلق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إن الهدف الرسمي للزيارة هو افتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي وقنصلية تل أبيب في دبي.

ومن المقرر أن يلتقي لابيد نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما سيوقع اتفاقا للتعاون الاقتصادي مع الجدانب الإماراتي، وفق القناة نفسها.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في موقع تويثر صورة له من داخل الطائرة، معلقا بالقول "أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات".

ولابيد هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية.

ממריא לביקור היסטורי באיחוד האמירויות. 🇮🇱 pic.twitter.com/fkw7Ed4dfP — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

ويضم الوفد الإسرائيلي مسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام ألون أوشبيز، وسيهبط في أبو ظبي ظهر اليوم ويكون في استقباله وزير الدولة أحمد بن علي محمد الصايغ.

ووقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين، منتصف سيتمبر/ايلول 2020، اتفاقي تطبيع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.